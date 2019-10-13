Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отдыхе Владимира Путина в Туве. По его словам, российский лидер на своем примере показывает, как можно отдыхать в столь красивой и необъятной стране.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — рассказал Песков в ходе программы «Москва. Кремль. Путин».

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В то же время Песков заметил, что даже во время отдыха Путин продолжает думать о работе и обсуждает с теми, кто его окружает, наиболее важные вопросы. Пресс-секретарь заявил, что работа президента не прекращается ни днем, ни ночью.

Владимир Путин перед своим днем рождения отдохнул в сибирской тайге. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они собирали грибы и ягоды, наслаждались природой. Глава Тувы Шолбан Кара-оол написал в соцсетях, что Путин отдыхал в тувинском лесу.