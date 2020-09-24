Песков объяснил, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не раз поздравлял Александра Лукашенко с победой на выборах. В Кремле отметили, что отдельного поздравления с инаугурацией не было.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Нет, нет. Поздравление уже было», — ответил он на вопрос журналистов о том, поздравлял ли Путин Лукашенко с инаугурацией.

Песков отметил, что российский лидер еще до инаугурации Александра Лукашенко несколько раз поздравил его с победой в выборах президента. Он сделал это сперва по телефону, а потом — «очно в ходе недавнего рабочего визита». Лукашенко приезжал в Россию в середине сентября. Его переговоры с Путиным состоялись в Сочи — переговоры лидеров двух государств длились более четырех часов.

Александр Лукашенко победил во время выборов президента Белоруссии, которые прошли 10 августа. По данным ЦИК республики, он набрал более 80% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти не более чем через два месяца после даты выборов. Александр Лукашенко официально вступил в должность главы республики 24 сентября без предварительного анонса. Официальная церемония прошла во Дворце Независимости.