Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в мороз 23 февраля

Накануне президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и сфотографировался с суворовцами. Но в трескучий мороз глава государства был без шапки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил россиян, что у Путина крепкое здоровье.

Вчера в Москве было −21. Президент России сначала возложил венок, а потом по просьбе участвовавших в церемонии суворовцев пошел с ними фотографироваться. С головы до ног утеплены были все, кроме Путина. Однако российский лидер с достоинством выстоял небольшую фотоссесию.

«Здоровье у него крепкое, и, несмотря на морозы, в такие волнительные церемониальные моменты он предпочитает быть без головного убора», — передал слова Пескова Telegram-канал «Пул № 3».

В Александровском саду в 1966 году перезахоронили перенесенный из братской могилы в Московской области прах неизвестного солдата, погибшего в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин ранее обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что армия и флот готовы ответить на самые сложные вызовы.