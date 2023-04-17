Власть 17 апреля 2023, 13:37 Песков объяснил, почему Путин говорил об использовании сил ВМФ Пресс-секретарь Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ окружением России РИА «Новости»

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Слова президента Владимира Путина о возможности использования сил Военно-морского флота на разных направлениях обусловлены ситуацией с окружением страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, по многим направлениям оно неспокойное, сообщил ТАСС.

Глава государства обсуждал ситуацию с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

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«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», — уточнил Дмитрий Песков.

Он добавил, что все хорошо знают географию этих региональных конфликтов. Именно об этом и шла речь на встрече Путина с главой Минобороны, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее внезапную проверку боевой готовности объявили для членов экипажей кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Из пунктов постоянной дислокации вышли корабли, катера и другие суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это всего лишь часть «обычной практики за последние годы». По его словам, мероприятие никак не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток, сообщили «Известия».

Владимир Путин отметил, что проведение первого этапа внезапной проверки ТОФ прошло на высоком уровне. Он уточнил, что силы ВМФ России можно применять в ходе конфликтов на любых направлениях.