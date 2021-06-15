Песков объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Он объяснил, что у него все еще сохраняется высокий уровень антител, сообщила «Газета.ru».

«Я лично пока еще не сделал [прививку от коронавируса]. У меня очень большие антитела сохраняются. И у меня Т-клеточный иммунитет», — объяснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о прививке.

Песков перенес ковид в мае 2020 года.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле считают уместным обсуждать меры по стимулированию вакцинации.

«Это единственный способ остановить вспышки коронавируса. Вакцинация добровольная. Это вопрос сознательности и разумности всех нас», — заявил Песков, которого процитировала газета «Известия».

Песков подчеркнул, что вакцина — это не панацея. Но это единственная защита от коронавируса, которая существует.

В Кремле также заявили, что решение о введении ограничений для противодействия рискам ковида остается за главами регионов. Об этом написало Ura.ru.