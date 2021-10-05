Песков объяснил, почему Кремль не задел сбой в работе мессенджеров

Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам. Поэтому масштабный сбой, который произошел 4 октября, никак не сказался на работе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его слова процитировал ТАСС.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», — уточнил он.

Песков подчеркнул, что в Кремле никак не ощутили сбои в работе нескольких сервисов, которые случились вечером 4 октября.

Facebook, Instagram и WhatsApp, а также несколько других сервисов оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. По данным Downdetector, для Fасеbооk это был самый крупный сбой за всю его историю. Инженеры компании отметили, что проблемы начались из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. При этом они подчеркнули, что сбой никак не повлиял на безопасность личных данных пользователей, информация осталась конфиденциальной.

Вслед за сервисами Facebook упали также Twitter, Google и Amazon. Пользователи пожаловались на проблемы примерно через час после массового сбоя. Большинство юзеров сообщили о проблемах с веб-версией Тwittеr, четверть жалоб касались перебоев с мобильным приложением. Также многие сообщили о проблемах со входом в аккаунт.