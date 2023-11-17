Власть 17 ноября 2023, 23:16 Песков объяснил, почему Кремль не оглашал список участников встречи Путина с крупным бизнесом Песков: Кремль для спокойствия не оглашал имена бизнесменов на встрече с Путиным РИА «Новости»

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Кремль специально не разглашал список тех, кого пригласили на встречу российского лидера Владимира Путина с крупными бизнесменами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это сделали для спокойной обстановки на мероприятии, передал ТАСС.

«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы и им было комфортно», — сказал он.

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По словам представителя Кремля, встречу запланировали в закрытом формате. Песков не ответил, приглашали ли на мероприятие бизнесмена Михаила Фридмана.

В среду, 15 ноября, Путин встретился с представителями российского бизнеса. Как отметил Песков, между предпринимателями и главой государства был обстоятельный диалог. Поднимали вопросы о шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности российской экономики и тему редомициляции. По словам пресс-секретаря президента, многие участники встречи жаловались на несправедливое «отношение за рубежом».