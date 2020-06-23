    23 июня 2020, 21:34

    Песков объяснил, почему часы Путина отставали во время обращения к россиянам

    Арина Гудилова

    Владимир Путин выступил с очередным обращениям к гражданам. Зрители заметили, что время на часах президента отличалось от времени трансляции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил причину.
    Песков объяснил, почему часы Путина отставали во время обращения к россиянам | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Обращения к россиянам началось около 17 часов вечера по московскому времени. На часах главы государства стрелки показывали примерно без пятнадцати три дня. Песков объяснил, что это была запись, а не прямой эфир.

    «Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — рассказал пресс-секретарь.

    Президент выступал перед россиянами 51 минуту. В обращении он обратил внимание на то, как поменялась жизнь у жителей страны. Он подчеркнул, что это были сложные дни. Также Путин предложил новые меры поддержки.