Песков объяснил, планируется ли в РФ полный запрет иностранных интернет-ресурсов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» объяснил, планируется ли в России полный запрет иностранных интернет-ресурсов.

Как считает официальный представитель Кремля, в таких радикальных мерах нет необходимости, написало ИА НСН.

«Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», — подчеркнул Песков.

Он заявил, что в Сети должны быть «общие правила игры для всех». По мнению пресс-секретаря главы РФ, зарубежным сервисам необходимо придерживаться правил страны.