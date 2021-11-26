Песков объяснил отставку главы ФСИН

Александр Калашников ушел с должности главы ФСИН после личного обращения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил, что между отставкой и проверками в колониях Саратовской области не нужно искать прямой взаимосвязи.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он отметил, что и ФСИН, и прокуратура разбираются в истории с Саратовской колонией, сейчас там идут проверки.

«Поэтому проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение», — подчеркнул представитель Кремля.

В прошедший четверг, 25 ноября, стало известно о том, что президент Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Его обязанности теперь исполняет замглавы МВД РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев.

Осенью этого года большой резонанс получила ситуация в колонии Саратовской области. Появилась информация о пытках и сексуальном насилии осужденных. После скандала ФСИН уволила 18 сотрудников, а генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил об открытии 12 уголовных дел.