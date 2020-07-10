Песков объяснил отношение Путина к гомофобии

Президент России Владимир Путин нетерпимо относится к любым перегибам. В том числе и к проявлению гомофобии, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин неоднократно говорил свое мнение о соблюдении прав сексуальных меньшинств и отвечал на вопросы по этому поводу.

«Президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что лидер страны всегда принимает во внимание национальные устои в стране и отдельных регионах, где свою особенность имеют исторические корни, которые невозможно абстрагировать.

«Вообще, к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам», — заверил пресс-секретарь Путина.

В конце июня на фасаде здания посольства США появился радужный флаг. После этого Путин заявил, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности».