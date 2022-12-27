27 декабря 2022, 18:17
Песков объяснил, откуда у Путина кнопочный телефон, с которого он звонил девочке из Запорожской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Life рассказал, кому принадлежит кнопочный телефон, с которого Владимир Путин звонил девочке Александре из Запорожской области.
По словам Пескова, телефон Путину дал адъютант.
Реклама
«Адъютант дал», — сообщил пресс-секретарь.
Реклама
Ранее президент РФ Владимир Путин позвонил Саше по кнопочному телефону и спросил у нее, как прошла поездка в вотчину Деда Мороза.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Реклама
Реклама