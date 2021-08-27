Песков объяснил необходимость закона о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России должен был появиться и будет существовать и дальше, ведь вмешательство извне присутствует в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот закон [об иноагентах] должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне. С этим сталкиваются практически все страны мира», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, имеют место вмешательства во внутриполитические российские процессы из-за границы. Часто для этих целей используются журналисты, СМИ и НКО.

«Этот закон должен быть, и он будет», — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что представителям СМИ кажется несовершенным применение и некоторые положения закона об иностранных агентах. По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться внутри профессионального сообщества, а потом с представителями исполнительной власти.

Ранее Песков сделал заявление относительно ситуации в Афганистане. Он заявил, что Россия решительно осуждает теракты в Кабуле.