Песков объяснил, когда Путин направит поздравления избранному президенту США
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил, когда Владимир Путин направит поздравления избранному лидеру Соединенных Штатов. Представителя Кремля процитировали «Известия».
По словам Пескова, во-первых, должны объявить избранного президента США. В свою очередь действующий лидер Дональд Трамп должен признать итоги выборов. Также должны свершиться все судебные иски.
«Только после этого будут подведены все официальные итоги, но очевидно, пока этого не произошло», — заметил пресс-секретарь Путина.