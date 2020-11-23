Песков объяснил, когда Путин направит поздравления избранному президенту США

По словам Пескова, во-первых, должны объявить избранного президента США. В свою очередь действующий лидер Дональд Трамп должен признать итоги выборов. Также должны свершиться все судебные иски.

«Только после этого будут подведены все официальные итоги, но очевидно, пока этого не произошло», — заметил пресс-секретарь Путина.