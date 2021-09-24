Песков объяснил, как Путин проводит самоизоляцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно, общается ли президент РФ Владимир Путин во время самоизоляции со своими собаками и лошадью. Об этом сообщил «Царьград».

По словам Пескова, Путин ведет на самоизоляции обычную жизнь. Глава государства продолжает работу.

Пресс-секретарь подчеркнул, что самоизоляция — это лишь условное ограничение. Путин остается с необходимыми средствами связи, ежедневно и ежечасно работает с документами и докладами. Президент находится в постоянном контакте с кабмином и руководством администрации.

«Менять обычный его образ жизни, конечно, поводов никаких нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что не знает всех подробностей быта президента. И ему неизвестно, общается ли он со своими собаками и лошадью.

«Все-таки карантин, я не имею возможности лично общаться, поэтому не располагаю такой информацией», — объяснил Песков.

Путин объявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября. Глава государства принял такое решение из-за того, что в его окружении коронавирусом заразились «не один и не два, а десятки людей».