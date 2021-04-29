Песков объяснил, как Путин будет устанавливать красные линии в отношениях с другими странами

Президент РФ Владимир Путин в каждом конкретном случае определит красные линии, ущемляющие интересы России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью в программе «Большая игра» на Первом канале Песков объяснил, что речь идет о национальных интересах страны.

«Президент сказал, что мы не будем сами заходить за красные линии, и никому не позволим заходить за красные линии, которые мы будем определять сами», — подчеркнул он.

По мнению Пескова, в случае пересечения западными странами границ дозволенного президент Путин не заставит себя долго ждать.

«Он каждый раз будет формулировать те моменты, которые являются красными линиями», — добавил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на обострившиеся отношения России с рядом европейских стран. По его словам, на территории ЕС под видом «европейской солидарности» распространяется самая настоящая шизофрения.

«Это неприемлемо для нас, это возмутительно», — добавил он.

Речь идет об антироссийских выпадах властей Чехии и Болгарии. Сначала Прага, а следом и София обвинила граждан РФ в причастности к взрывам на складах с оружием. Никаких доказательств этого приведено не было. В России эти заявления назвали необоснованными.