Песков объяснил Кадырову значение слова «патриотизм»

Слово «патриотизм» не имеет иного значения, кроме любви к Родине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Слова Пескова опубликовал ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что нынешнее время не подходит для соревнований на лучшего патриота.

«Конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — отметил он.

Также пресс-атташе рассказал, как он понимает значение слова «патриотизм». Песков заявил, что оно включает в себя любовь к Родине и готовность пойти на жертвы ради своей страны. Он отметил, что у этого слова не может быть двойного толкования.

«Патриотизм — это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все, что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — сказал он.

Ранее Кадыров призвал Пескова пересмотреть отношение к этому слову. Причиной послужило высказывание пресс-секретаря о телеведущем Иване Урганте.