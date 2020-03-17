Песков объяснил эмоциями критику Лукашенко закрытия границы

Эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России после закрытия границ можно понять. Но сама критика несправедлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Слова представителя Кремля привел на своем Telegram-канале «Пул № 3» журналист Дмитрий Смирнов.

Песков отметил, что Минск должен понимать, что границы закрыли из-за распространения коронавируса. Поэтому Белоруссия, как ближайший партнер и союзник России, должна это понимать и, как и все страны, принимать необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

На вопрос о том, планируется ли в ближайшее время разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, Песков ответил, что пока такой информации нет.

«Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня или нет, я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряженный рабочий день», — привело его слова РИА «Новости».

В минувший понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сначала объявил о закрытии границ с Белоруссией, а после ввел полный запрет на въезд иностранцев в Россию. Под ограничение не попадут дипломаты, члены официальных делегаций, дальнобойщики, транзитные пассажиры, постоянно проживающие в России иностранцы и те, кто приехал на похороны близких людей.

Александр Лукашенко бурно отреагировал на одностороннее закрытие границ со стороны России. Он заявил, что в Белоруссии ситуация с коронавирусом спокойная, тогда как «Россия вся полыхает».

Пресс-служба российского Кабинета министров не оставила без внимания этот выпад. Там уточнили, что Минск не предпринимает никаких мер для остановки распространения заболевания. В частности, через Белоруссию в Россию приезжают иностранцы с коронавирусом. Утверждение Лукашенко о «полыхании» назвали не соответствующим действительности.

Минздрав Белоруссии объявил, что в стране число заразившихся коронавирусом составило 36 человек. В России на сегодняшний день известно о 93 носителях возбудителя. Пять человек выздоровели.