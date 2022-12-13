Важное 13 декабря 2022, 13:19 Песков объяснил, что мешает восстановить новые регионы Пресс-секретарь Кремля Песков назвал приоритетом налаживание мирной жизни в новых регионах РИА «Новости»

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Налаживание мирной жизни в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях осталось приоритетной задачей. Их восстановление осложняют регулярные обстрелы со стороны Украины, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом», — заявил он на брифинге.

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Представитель президентской администрации сказал, что на строительство, ремонт и другие работы в новых регионах России выделяют большие деньги. Их использование контролируют уполномоченные на это ведомства. Дмитрий Песков добавил, что регулярные варварские обстрелы Вооруженных сил Украины мешают восстановлению. Работы также осложняют близость зоны боевых действий, изношенность и недофинансированность инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за последние годы.

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