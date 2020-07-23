Песков объяснил большой загруженностью невозможность Дегтярева пообщаться с жителями

В Хабаровском крае появилось большое количество дел, которые требуют срочного решения для функционирования нормальной жизни региона. Именно этим сейчас занимается временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что такая большая нагрузка пока не дает ему возможности провести переговоры с гражданами.

«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения», — привел слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля призвал не делать поспешных выводов об отношении местных жителей к временно исполняющему обязанности губернатора.

«Нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки», — пояснил Песков.

На должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева назначил президент Владимир Путин. Бывшего главу региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия отправили в отставку. Он стал фигурантом уголовного дела об организации убийств и покушений на убийство местных бизнесменов. В данный момент Фургал находится под стражей в Москве.

Михаила Дегтярева после его приезда в Хабаровск местные жители встретили довольно прохладно. Сам он заявил, что пока не намерен оставлять этот пост. Он пообещал быть объективным и использовать связи с федеральным центром, чтобы помочь региону. Сегодня он уже выступил с рядом инициатив. В частности, предложил снизить тарифы ЖКХ для населения и не исключил введения ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в крае.