Президент РФ Владимир Путин слышит мнение всех: и тех, кто с пониманием относится к спецоперации на Украине, и противников такого решения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова привела «Газета.ru».

По словам Пескова, президент «понимает пропорции» согласных и несогласных. Точки зрения могут разниться, задача руководства — четко разъяснять свои действия, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.