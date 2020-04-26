Песков: нельзя поддаваться «популистским призывам» раздачи денег россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал призывы раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом в стране «популистскими». Он призвал не поддаваться этим настроениям и продолжать бережно расходовать резервы экономики.

Такое заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал в эфире на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что страна сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, потому что у России есть «хороший запас прочности, подушка безопасности».

Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику Дмитрий Песков.

Рекордное падение стоимости нефти WTI зафиксировали 20 апреля. К закрытию торгов майские фьючерсы упали до отрицательных значений — −37,63 доллара за баррель. Это произошло впервые за историю наблюдений. Кроме того, резко упали и цены на июньские фьючерсы североморской Brent — они снизились на 25% и стоили 20,7 долларов за баррель. Российская нефть подешевела ровно наполовину — ее цена составила 7 долларов за баррель.

Ранее Набиуллина предсказала, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции. Повторится ситуация 90-х годов прошлого века — люди не смогут ничего купить на полученные денежные знаки.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что люди в условиях этого кризиса должны быть на первом месте. Он призвал задуматься об адресной помощи нуждающимся — начать выдавать им продуктовые наборы. По мнению Кудрина, в из-за ситуации с коронавирусом в стране останутся без работы 7-8% от экономически активного населения. В худшем случае этот показатель увеличится до 10%. Речь идет о 6–9 миллионах россиян.