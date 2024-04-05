Важное 05 апреля 2024, 13:13 Песков не знал о получении Россией данных о теракте в «Крокусе» от Франции РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией об отправке Францией каких-либо данных о теракте в Подмосковье. Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон написал в соцсетях, что у страны якобы есть полезная информация об организации теракта в «Крокусе». Он отказался раскрывать ее публично.

Макрон также прокомментировал телефонный разговор министров обороны Франции и России. Он заявил, что сам попросил Себастьяна Лекорню провести с Сергеем Шойгу диалог технического характера, «прежде всего, чтобы выразить солидарность». При этом Макрон утверждал, что Шойгу говорил о причастности Украины к теракту и выражался при этом «резко и угрожающе». Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что глава Минобороны РФ говорил «достойно и по делу», но в любом случае церемониться со спонсорами киевского режима страна не будет.