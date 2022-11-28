Власть 28 ноября 2022, 13:44 Песков не знал о петиции матерей об СВО Представитель Кремля Песков заявил, что не видел петиции с призывом прекратить СВО РИА «Новости»

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Петицию инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников с призывом к прекращению спецоперации в Кремле не видели, поэтому воздерживаются от комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать документ.

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Песков также не стал давать оценку петиции, которая появилась вскоре после встречи президента Владимира Путина с матерями военных.

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Ранее совместная петиция инициативной группы матерей солдат-срочников и мобилизованных с движением «Феминистское антивоенное сопротивление» появилась на сайте change.org. Женщины попросили вывести войска с Украины и вернуть солдат домой.