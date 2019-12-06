Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе, что Государственная дума отклонила законопроект о налоге для богатых. Об этом он сообщил в пятницу, 6 декабря, во время разговора с журналистами.

Законопроект предлагал ввести повышенный налог для тех, кто в год зарабатывает более 24 миллионов рублей. Однако, по словам автора инициативы депутата «Справедливой России» Олега Нилова, его предложение отклонили уже более 10 раз.

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В ходе общения с Дмитрием Песковым, журналисты подняли этот вопрос. Их интересовала, значит ли очередное отклонение Госдумой этого законопроекта, что в ближайшее время в стране не станут возвращаться к увеличению НДФЛ для богатых.

«Я не в курсе этой темы», — процитировало РИА «Новости» слова Пескова.

Изначально законопроект предлагал увеличить налог с 13% до 35% для тех, кто ежемесячно зарабатывает по два миллиона рублей. Однако постепенно авторы документа несколько раз снизили предлагаемый ими уровень НДФЛ. В последней версии законопроекта его предлагали повысить на 5%.