Песков не захотел «пускаться в любительские рассуждения» о новом тренере сборной России по футболу

Вопрос о том, кто станет новым тренером сборной России по футболу, должны решить спортивные власти. Все остальное — любительские рассуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле считают, что это должны все-таки решать наши футбольные, спортивные власти. Все остальное — это уже такие любительские рассуждения. Мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения», — сказал Песков, отвечая на вопрос о новом главном тренере российской сборной. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что этим должны заниматься люди, профессионально разбирающиеся в данной теме. Песков добавил, что власти не против того, чтобы новым тренером стал иностранец. Главное, чтобы российская команда хорошо играла.

РФС 8 июля объявил о том, что Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России по футболу. Союз назвал этого решение совместным. Сам Черчесов подчеркнул, что его никто не увольнял. По его словам, тренерский штаб выполнил все задачи, прописанные в контракте. Тренер поделился и своими планами на ближайшее будущее. Он написал заявление на отпуск и скоро поедет в Северную Осетию.

РФС уже начал поиски нового тренера.