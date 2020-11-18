Песков не стал связывать лечение губернатора Владимира в Москве с уровнем медицины в его регионе
«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Отдельные вопросы, вряд ли можно их увязывать», — передает ТАСС слова пресс-секретаря.
Что касается выбора Владимира Сипягина, то Песков считает, что Кремль не вправе решать, где лечиться. Это выбор каждого человека. Он также добавил, что многие губернаторы, заразившиеся коронавирусом, находятся на самоизоляции и продолжают работать и выполнять свои функции дистанционно.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил проходить курса лечения в частной московской клинике за свой счет. Он объяснил свое решение тем, что тогда не будет занимать койку в государственной владимирской больнице — она может пригодиться пациенту в более тяжелом состоянии. Коронавирус у Сипягина обнаружили 13 ноября.