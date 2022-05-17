Песков не стал рекомендовать кандидата на пост лидера ЛДПР

Выбор преемника Владимира Жириновского — внутренний вопрос ЛДПР, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Кому дальше вести эту партию по дороге развития — это, наверное, сами партийцы должны решать», — сказал он.

Дмитрий Песков не стал комментировать возможную кандидатуру на этот пост. Он лишь заявил, что роль Владимира Жириновского в становлении, привлечении электората и развитии партии огромная, ее невозможно переоценить.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Политик возглавлял ЛДПР с марта 1990 года. Нового председателя партии выберут 17 мая на внеочередном заседании ЛДПР. Кроме того, будет решена судьба освободившегося мандата. В качестве основного кандидата рассматривается Леонид Слуцкий, который сейчас является врио руководителя фракции в Госдуме и председателем парламентского комитета по международным делам.