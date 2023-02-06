Власть 06 февраля 2023, 13:38 Песков не стал опровергать слова Беннета об обещании Путина не устранять Зеленского Представитель Кремля Песков подтвердил разговор Беннета и Путина о спецоперации РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам общение президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета на тему Украины. Однако он не опровергнул слова Беннета о якобы обещании Путина не устранять украинского лидера Владимира Зеленского, сообщило РИА «Новости».

«Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил Песков.

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Ранее экс-премьер Израиля рассказал журналистам о разговоре с российским лидером в начале спецоперации. По словам Беннета, тогда Путин дал слово не трогать Зеленского. Как только украинский лидер узнал об этом, он тут же вышел из бункера, добавил Беннет.

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Тем временем официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила, что президент Эммануэль Макрон так часто звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе Зеленского.