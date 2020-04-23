Песков не стал называть дату снятия ограничений по коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, когда антикоронавирусные мероприятия аннулируют или смягчат.

В Москве, Московской области и многих других регионах страны объявили о необходимости полной самоизоляции. В столице и Подмосковье с 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте нужен пропуск. С 22 апреля запустили автоматическую систему контроля цифровых пропусков. Не исключено, что для горожан введут и другие ограничения.

Карантинный режим в Крыму станет не таким строгим с 1 мая: на полуострове заработают салоны красоты, химчистки, строительные и хозяйственные магазины. Туристов крымские гостиницы и здравницы пока не ждут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал регион готовиться к еще более сложному периоду борьбы с коронавирусом, который наступит в следующем месяце.

Число больных COVID-19 в стране перевалило за 62 тысячи человек. Только за сутки зараженных стало больше на 4774. С начала эпидемии выздоровел 4891 россиянин, скончались 555 инфицированных.