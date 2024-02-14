Важное 14 февраля 2024, 13:00 Песков не стал комментировать сообщения об атаке на российский корабль в Черном море Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на корабль РФ в Черном море

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В Кремле не будут комментировать сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга для журналистов.

«Это связано с ходом спецоперации, все комментарии — прерогатива министерства обороны», — коротко сказал он.

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По мнению Пескова, журналистам лучше ориентироваться на заявления Минобороны. Сам пресс-секретарь Владимира Путина признался, что ничего не может сказать по этому поводу.

В СМИ появилась информация об атаке на российский корабль в Черном море. В оборонном ведомстве ее пока никак не комментировали.

Ранее в акватории Черного моря российские военнослужащие засекли безэкипажный катер ВСУ, который двигался в сторону Крымского полуострова. Обнаруженную цель уничтожили из вооружения патрульного катера Черноморского флота.