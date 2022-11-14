Власть 14 ноября 2022, 13:27 Песков не стал говорить о возможных переговорах России и США в Турции Песков не смогу дать точную информацию о возможных переговорах России и США в Турции Unsplash

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Пресс-секретарь президента России не смог дать точную информацию о статусе переговоров представителей РФ и США в Турции. Его слова привел ТАСС.

«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.

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В частности, пресс-секретарь обозначил сроки оглашения послания главы государства к Федеральному собранию. Об этом сообщил RT. По его словам, согласно текущим планам Путин обратится к парламентариям до конца текущего года. Однако точные даты мероприятия пока неизвестны. Песков пообещал озвучить более подробную информацию после финального внутреннего согласования всех деталей.

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Также журналисты RT напомнили, что ряд российских СМИ уже анонсировали старт подготовки к мероприятию в правительственных кругах.