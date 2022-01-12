Песков не согласился, что Россия ведет диалог с Западом с позиции силы

Хотя переговоры с США и НАТО идут на фоне боевых учений России на украинской границе, в Кремле не увидели попыток диалога с Западом с позиции силы. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Просто ситуация дошла до критической черты, что дальше нельзя медлить и нужно ответить на те озабоченности, которые были озвучены», — процитировал его РБК.

Ранее Западный военный округ объявил о начале учений на полигонах в граничащих с Украиной Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Владимир Путин ранее заявил о лидерстве России в мире по самым новым вооружениям.

Администрация США ждет, что Россия в рамках деэскалации обстановки вокруг Украины разъяснит ситуацию с учениями в западной части страны либо просто полностью их прекратит, — с таким заявлением выступил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он добавил, что прогресс в переговорах между Россией и США требует именно того, чтобы началась деэскалация.

В последнее время с Запада все чаще звучат заявления о том, что Россия якобы сосредотачивает военные силы неподалеку от украинских границ.