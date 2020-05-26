Песков не пользовался приложением «Социальный мониторинг»

Проходящие лечение на дому должны использовать приложение «Социальный мониторинг», отслеживающее соблюдение карантина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже вылечился от COVID-19, но программу устанавливать не стал.

«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», — ответил Песков на вопрос об использовании приложения. Цитату привело РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента рассказал, что пока находится дома на карантине. При этом он отметил, что начинает возвращаться «к нормальной человеческой жизни».

Песков вместе с супругой Татьяной Навкой проходил лечение от COVID-19. В больницу они попали в начале мая, но через некоторое время фигуристку выписали. Песков смог вернуться домой 25 мая, после выздоровления. По его словам, осталось долечить только некоторые нюансы.

Программу «Социальный мониторинг» должны устанавливать москвичи, которым разрешили лечиться от COVID-19 дома. Приложение отслеживает геопозицию и просит несколько раз в день присылать селфи в домашнем интерьере. За каждое нарушение правил пользователь получает штраф в размере четырех тысяч рублей.