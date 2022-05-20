Песков не подтвердил закупку нефти Китаем у России для стратегических запасов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию американского агентства Bloomberg о том, что Россия и Китай ведут переговоры о закупке нефти из России в стратегические запасы КНР. Представитель Кремля отметил, что не в курсе, откуда у СМИ такие данные.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, известны ли сроки и объемы закупок.

«Нет, я не знаю, откуда Bloomberg взяло эту информацию», — ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также прокомментировал сообщения СМИ о возможной стратегической закупке. Он отметил, что это не противоречило бы американским санкциям, поскольку запрета на продажу российской нефти в другие страны не вводилось.

В начале мая газета Financial Times со ссылкой на источник написала, что китайские частные нефтеперерабатывающие заводы тайно покупают российскую нефть, чтобы избежать санкций США.