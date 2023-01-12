Власть 12 января 2023, 14:23 Песков не подтвердил сообщения об обнаружении британского наемника в зоне СВО Пресс-секретарь Песков: Кремль не знает об обнаружении наемника из Британии в зоне СВО РИА «Новости»

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Кремлю ничего неизвестно об обнаружении британского наемника в зоне проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, власти Великобритании в связи с этим не обращались за помощью, сообщило агентство Regnum.

«Знаем из сообщений СМИ, что речь о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Вроде бы были найдены на поле боя документы», — отметил Песков и добавил, что всех деталей власти не знают.

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Представитель Кремля отметил, что получить информацию из зоны СВО не всегда просто. Пока что Великобритания не обращалась с запросами наемникам. Ответ России будет зависеть от того, о какого рода помощи будет идти речь, уточнил Дмитрий Песков.

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Он высказался о целях проведения спецоперации. По его словам, они не изменились — в них по-прежнему входят планы полного освобождения республик Донбасса. Отдельно Песков обратил внимание на ход освобождения от украинских военных Соледара. Представитель Кремля заявил о самоотверженной работе военнослужащих ВС России.