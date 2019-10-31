Песков не подтвердил проведение «нормандского саммита» 15 ноября

«Нормандского саммита» с участием президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского 15 ноября не будет. Изначально данные об этой дате пришли из ряда украинских каналов в Telegram. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

«Это не так, даты пока нет», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

Названа дата отвода сил Украины и ДНР в Петровском Подробнее

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «нормандском формате».

Тогда же Дмитрий Песков заявил, что подготовка ведется на уровне помощников лидеров «четверки», но для проведения встречи Киев должен принять «формулу Штайнмайера» и начать разведение войск в Донбассе.

В минувший вторник, 29 октября, в районе села Золотое Луганской области началась процедура разведения между войсками ВСУ и ополченцами самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что следующее разведение войск пройдет около города Петровское 4 ноября.