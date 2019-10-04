Песков не подтвердил присвоение Чемезову звания Героя России

«Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чемезову якобы было присвоено высокое звание, причем тайным указом.

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Героя России присваивают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Удостоенному звания вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» — и сопровождающую грамоту о присвоении звания.

Сергей Чемезов возглавляет государственную корпорацию «Ростех» с 2007 года. В нее входят АвтоВАЗ, КамАЗ, «Вертолеты России» и другие крупные предприятия.