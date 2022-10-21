Песков не подтвердил подарок с водкой от Путина Берлускони | 360°

Власть 21 октября 2022, 13:24 Песков не подтвердил подарок с водкой от Путина Берлускони Представитель Кремля Песков не подтвердил подарок с водкой от Путина Берлускони Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил информацию о якобы подаренных Владимиром Путиным 20 бутылках водки бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони на день рождения. Об этом написал ТАСС.

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал обсуждение в Еврокомиссии вопроса о том, нарушает ли такой подарок антироссийские санкции ЕС. Представители ЕК напомнили, что запрет на ввоз в Евросоюз из России начал действовать в апреле 2022 года.

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Ранее итальянское агентство LaPresse написало, что Берлускони рассказал о подарке от президента России, состоящего из 20 бутылок водки и доброго письма. Также итальянский политик заявил о восстановлении отношений с Путиным. Партия политика уже опровергла данные о ящике алкоголя от российского лидера.