Песков не опроверг и не подтвердил отставку замдиректора ФСБ

В Кремле пока не подтвердили отставку первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Уход генерала со своего поста российские власти также и не опровергли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщении об указе, который подписал глава государства об увольнении первого заместителя директора ФСБ. Его слова привело РИА «Новости».

«Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Информация о том, что Смирнов освобожден от занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина, появилась накануне.

Решение якобы было принято, поскольку генералу исполнилось 70 лет. Этот возраст, напомнила газета «Известия», является предельно допустимым для госслужбы.

На свой пост Смирнов пришел в 2003 году из управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое он возглавлял.

Вместо генерала на должность заместителя директора ФСБ СМИ прочат Сергея Королева. Он возглавляет службу экономической безопасности ФСБ. Претендовать на нее может и Сергей Алпатов, который сейчас является заместителем руководителя службы.