Власть 20 января 2023, 13:00 Песков не назвал точные даты послания, прямой линии и пресс-конференции Путина Песков: о датах послания, прямой линии и пресс-конференции Путина сообщат своевременно РИА «Новости»

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В Кремле пока не анонсируют даты послания президента Федеральному собранию, прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что обо всех мероприятиях своевременно проинформируют, сообщил ТАСС.

«Пока точных дат никаких назвать не могу», — подчеркнул Песков.

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В конце декабря Владимир Путин заявил, что обращения президента к Федеральному собранию не было и в 2017 году. Поэтому в отсутствии послания в 2022-м нет ничего необычного.

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Он пояснил, что год был очень насыщен событиями, их динамика была большой, поэтому фиксировать результаты в конкретные моменты было сложно. Президент заметил, что смысл послания Федеральному собранию фигурировал во всех его выступлениях.

О проведении прямой линии Путина с россиянами Песков ранее говорил, что организация мероприятия будет зависеть от графика президента. Во время прямой линии летом 2021 года глава государства отвечал на вопросы жителей страны три часа и 42 минуты.