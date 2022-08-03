Песков не исключил введения новых мер из-за роста заражения коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может привести к введению дополнительных мер, в том числе возвращению обязательной вакцинации для ряда профессий с высоким риском заражения. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что правительство внимательно следит за эпидемической ситуацией в стране. Президент Владимир Путин регулярно получает доклады от Минздрава и Роспотребнадзора, поэтому держит ситуацию на контроле.

Представитель Кремля добавил, что «если потребуется, если по экспоненте будет дальше динамика идти вверх», то нельзя исключать, что президент будет проводить оперативные совещания с кабмином и Роспотребнадзором, как это было за последние два года.

Песков добавил, что введенные в Кремле карантинные меры никто не отменял. Они продолжают действовать.

«Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим — снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — добавил он.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили более 14,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали более двух тысяч россиян, скончались 43 пациента больниц. Количество переболевших составило 10 266 человек.