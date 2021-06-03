Песков не исключил возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Россия и США могут вернуть своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана после очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть намерение это сделать (вернуть послов с консультаций — прим. ред.). Никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму. И это могло бы стать хоть каким-то результатом», — передала газета «Известия» слова пресс-секретаря.

Источник издания ранее сообщил, что Анатолий Антонов после отъезда из Вашингтона для консультаций в Москву и Джон Салливан могут вернуться в свои дипмиссии после саммита в Женеве.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что возвращение послов с консультаций было бы очень большим прорывом в отношениях двух государств.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что поднимет на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным вопрос соблюдения прав человека.