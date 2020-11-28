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    28 ноября 2020, 20:18

    Песков не исключил присутствия посла России на инаугурации Байдена

    Алена Макаренко

    Посол России в США Анатолий Антонов поедет в январе 2021 года на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
    Песков не исключил присутствия посла России на инаугурации Байдена

    Данное мероприятие не подразумевает представительство других стран. По этой причине Россия специально никого не будет отправлять в Америку со своей стороны. На инаугурацию иногда зовут кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются.

    «Посол, естественно, может пойти», — добавил Песков.

    Посол России присутствовал на инаугурации Дональда Трампа после его победы на выборах в 2016 году.

    Байден планирует провести церемонию инаугурации в сокращенном формате. Он понимает, что люди хотят праздника. Поэтому демократ пообещал торжественности, тем более что есть что отметить. Однако Байден ищет способ сделать все максимально безопасно.

    Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не назван. По подсчетам ведущих американских СМИ, больше голосов набрал Байден. Политик тоже заявил о своей победе. Однако Трамп с результатами не согласен и говорит о многочисленных нарушениях.

    У Трампа нет шансов на второй срок, выборщики ему не помогут. До инаугурации будущий американский лидер должен уже въехать в Белый дом. После 14 декабря остается немного времени на ремонт и перестановки. Поэтому Трампу вскоре предстоит переезд. Несмотря на это президент пригрозил покинуть резиденцию только в том случае, если выборщики отдадут свои голоса Байдену.