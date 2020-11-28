Песков не исключил присутствия посла России на инаугурации Байдена

Данное мероприятие не подразумевает представительство других стран. По этой причине Россия специально никого не будет отправлять в Америку со своей стороны. На инаугурацию иногда зовут кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются.

«Посол, естественно, может пойти», — добавил Песков.

Посол России присутствовал на инаугурации Дональда Трампа после его победы на выборах в 2016 году.

Байден планирует провести церемонию инаугурации в сокращенном формате. Он понимает, что люди хотят праздника. Поэтому демократ пообещал торжественности, тем более что есть что отметить. Однако Байден ищет способ сделать все максимально безопасно.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не назван. По подсчетам ведущих американских СМИ, больше голосов набрал Байден. Политик тоже заявил о своей победе. Однако Трамп с результатами не согласен и говорит о многочисленных нарушениях.

У Трампа нет шансов на второй срок, выборщики ему не помогут. До инаугурации будущий американский лидер должен уже въехать в Белый дом. После 14 декабря остается немного времени на ремонт и перестановки. Поэтому Трампу вскоре предстоит переезд. Несмотря на это президент пригрозил покинуть резиденцию только в том случае, если выборщики отдадут свои голоса Байдену.