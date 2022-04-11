Песков называл непродолжительной встречу Путина с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Встреча была непродолжительной, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени», — сказал Песков журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

Также пресс-секретаря президента попросили прокомментировать слова австрийского канцлера об отсутствии оптимизма после переговоров. Как отметил Песков, он пока не знаком с результатами встречи, поэтому не может ничего сказать.

Переговоры Путина и Нехаммера прошли 11 апреля в подмосковной резиденции российского лидера. Встреча носила закрытый от прессы характер. Согласно информации австрийских журналистов, стороны обсуждали различные вопросы в течение полутора часов.

Ранее Песков сообщал, что разговор президента России и канцлера Австрии будет посвящен ситуации вокруг Украины. Он не исключал, что стороны затронут тему оплаты поставок газа в рублях. Накануне Нехаммер провел переговоры на Украине.