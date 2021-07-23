Песков назвал задержание главы ГИБДД Ставрополья результатом планомерной борьбы с коррупцией

Задержание начальника управления ГИБДД Ставропольского края и его подельников из числа подчиненных — это результат последовательной борьбы с коррупцией в рядах силовиков. Она планомерно ведется в последние годы. Как сообщил «Интерфакс», такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эффективность борьбы с силовиками, которые превышают свои полномочия, повышается с каждым разом.

«Это последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей. Это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что тот факт, что задержание главы ведомства произошло в результате работы службы собственной безопасности, свидетельствует о том, что борьба с коррупцией ведется серьезная.

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных задержали в минувший вторник, 20 июля. Следователи подозревают их в получении взятки в размере более 19 миллионов рублей. По версии правоохранителей, Сафонов вместе с подельниками продавал специальные пропуска для водителей аграрных и строительных компаний, которые позволяли им не останавливаться на постах дорожной полиции.

Суд Ессентуков отправил Сафонова и еще четырех фигурантов дела под стражу. Двух поместили под домашний арест, одному задержанному назначили запрет определенных действий.

После задержания министр внутренних дел России Владимир Колокольцев снял с должности начальника главка МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.