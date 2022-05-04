Песков назвал выплаты ветеранам ВОВ в Донбассе и на Украине долгом для России

Обеспечить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Украины, является для России долгом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал РБК.

Представитель Кремля заявил, что назначение выплат ветеранам ВОВ на освобожденных территориях Украины не означает, что эти районы останутся под контролем России.

Песков пояснил, что у ветеранов на различных территориях Украины нет возможности получать выплаты и пособия.

«Там, где это возможно сделать, обеспечить подобные выплаты, это то, что необходимо, и то, что является нашим долгом», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Российский лидер Владимир Путин 30 апреля подписал указ о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР и ЛНР, а также на тех территориях Украины, которые освобождены от националистов. Ветераны получат единовременную выплату в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ поручил правительству обеспечить финансирование для осуществления выплат, в том числе для их доставки.