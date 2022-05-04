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    04 мая 2022, 14:01

    Песков назвал выплаты ветеранам ВОВ в Донбассе и на Украине долгом для России

    Александр Блинов

    Обеспечить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Украины, является для России долгом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал РБК.

    Песков назвал выплаты ветеранам ВОВ в Донбассе и на Украине долгом для России

    Представитель Кремля заявил, что назначение выплат ветеранам ВОВ на освобожденных территориях Украины не означает, что эти районы останутся под контролем России.

    Песков пояснил, что у ветеранов на различных территориях Украины нет возможности получать выплаты и пособия.

    «Там, где это возможно сделать, обеспечить подобные выплаты, это то, что необходимо, и то, что является нашим долгом», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Российский лидер Владимир Путин 30 апреля подписал указ о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР и ЛНР, а также на тех территориях Украины, которые освобождены от националистов. Ветераны получат единовременную выплату в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ поручил правительству обеспечить финансирование для осуществления выплат, в том числе для их доставки.