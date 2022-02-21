Песков назвал вымыслом сообщения о списке украинцев, подлежащих уничтожению

Информация о якобы составленном Россией списке украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения» на Украину, является вымыслом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».

«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В послании американский дипломат сообщила, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения».

С осени западные страны заявляют о планах России по «вторжению» на Украину. Эти обвинения российская сторона неоднократно отрицала. В частности, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что российские войска не собираются нападать на соседнюю страну. По его словам, Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нагнетанием ситуации вокруг Украины занимаются страны Запада, заинтересованные в прикрытии Киева от невыполнения Минских соглашений и наращивании военного присутствия около российских границ.