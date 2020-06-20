Песков назвал волнующий Путина вопрос

Песков озвучил вопросы, которые беспокоят главу государства на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США», — отметил он.

Кроме того, Путин размышляет, что необходимо предпринять для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося «ужасного» состояния и при этом не «оголять» мировую стабильность и безопасность.

Помимо этого, российский лидер обеспокоен риском в ближайшие месяцы остаться без договоренностей, регулирующих международную безопасность, предположил Песков. По его словам, это составляет большую угрозу для всего мира.

«Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить», — добавил пресс-секретарь.

При этом Песков отказался оценивать последние события в США.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подписали в 2010 году тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Срок соглашения истекает в феврале 2021-го. США заявляли, что думают о продлении договора. При этом американцы предложили внести в документ новые вооружения, не входящие в нынешнее соглашение.

Вашингтон настаивает, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Госдеп США выслал очередное приглашение Китаю присоединиться к американо-российским консультациям по контролю над вооружениями. Они должны пройти 22 и 23 июня в Австрии.