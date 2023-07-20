Власть 20 июля 2023, 20:26 Песков назвал «верхом маразма» санкции Британии против «Артека» Песков: санкции Великобритании против детского центра «Артек» — верх маразма РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции Великобритании в отношении международного детского центра «Артек». Он назвал действия британских властей «верхом маразма», сообщил ТАСС.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против „Артека“. Вот это верх маразма!» — сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, «если бы он был британцем, то ему было бы стыдно».

На неделе МИД Великобритании ввел очередные санкции в отношении 13 граждан России, в списке оказался и международный детский центр «Артек» в Крыму. Также в список включили губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главу Адыгеи Мурата Кумпилова и других.

О новых ограничениях объявили и в Канаде. Под санкции подпали режиссер Никита Михалков, актер Иван Охлобыстин, исполнитель Филипп Киркоров, рэпер Тимати, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.